Enclar i Demòcrates tenen el primer debat intens a la capital

Primera sessió de Consell de Comú d’Andorra la Vella del nou mandat i primer debat intens entre majoria i oposició. L’intercanvi d’arguments va venir donat arran d’unes preguntes que els consellers de Demòcrates + Progressistes SDP + Independents havien plantejat al voltant d’unes declaracions del cònsol major, Sergi González a RTVA sobre les fonts de la Plaça de la Rotonda i la targeta PK. Des de la majoria es van mostrar molestos pel «to» emprat en el plantejament d’aquestes preguntes i es va convidar la minoria a llegir ells mateixos les preguntes, un fet que va molestar al conseller Miquel Canturri (ja que el líder de la minoria, David Astrié, era absent) que va destacar que no s’havia trobat «mai a la seva vida» que un secretari comunal no llegís les preguntes i ho va titllar de «falta de respecte», paraula que González havia fet servir per referir-se a les preguntes.

El cònsol major va voler defugir la polèmica i va destacar que el que no vol és que els tres consellers de la minoria es trobin amb la situació que ell va patir a l’oposició i va advocar per un altre «model de corporació» en el que els membres de l’oposició tinguin la informació. En aquest sentit, els va destacar que tindran la porta oberta. Va rebutjar, però, les acusacions de populisme que en dues ocasions a les preguntes s’esmentava i va destacar que si «populisme» vol dir «defensar els interessos dels ciutadans» és el que faran aquests quatre anys. Des de la majoria també es va negar que estiguin «improvisant» i van recordar que porten 16 dies al càrrec. En aquest sentit, la cònsol menor, Olalla Losada, va destacar que el que no es pot fer és «arribar a un Comú, treure tots els projectes que hi havia sobre la taula i no valorar si són bons o no són bons per a la ciutadania i a més a més, òbviament, sumar-hi tots els projectes que portàvem a Enclar».

Canturri va reiterar que creu que Enclar fa «populisme». «Si fa dos dies era negre i avui blanc, què ha canviat que estant a la cadira de cònsols s’han adonat que governar no és el mateix que estar a la minoria: és la meva pregunta», va dir i va afegir que el que més l’ha sorprès és que, fa un any, el PS recollís signatures sobre la targeta PK i ara es defensi aquest projecte. El conseller de l’oposició va posar en relleu que la «manera de fer política» d’Enclar no és la que es defensa des de Demòcrates, ja que la seva és seriosa i, en canvi, la de la majoria «avui és blanc i demà negre» i ho va atribuïr al fet que convergeixin en la plataforma «visions de país diferents» com són les del PS i la de Concòrdia.

Des de l’oposició també se li va retreure a González que ara sembli estar a favor de les subvencions a les associacions de comerciants, un fet que Canturri va defensar com a pilar per al foment del comerç. El cònsol major va lamentar el poc associacionisme, ja que només un 8,8% dels comerços formen part d’una associació (159 dels 1.801 que estan a peu de carrer) i va defensar que el que cal és potenciar l’associacionisme i vetllar perquè hi hagi un teixit productiu fort apostant especialment pel diàleg.

González també va manifestar, a preguntes de l’oposició, que pel que fa al Bici Lab s’impulsarà un pla d’acció i que al Poblet de Nadal es vol mantenir impulsant la participació ciutadana. A l’últim, i qüestionat pels mitjans de comunicació, González va remarcar que en el moment del traspàs David Astrié els va dir que farien «una oposició constructiva i col·laborativa». «Jo no valoraré si això és ser constructiu o participatiu», ha afegit, reiterant la mà estesa per treballar plegats.

El Comú puja les taxes un 3,5%, per sota de l’IPC

El Comú de la capital va donar ahir el vistiplau, amb els vots a favor de majoria i l’oposició, a un increment dels preus públics i les taxes del 3,5%, per tant, per sota de l’IPC que per aquest any s’ha fixat en el 4,6%. Així, per exemple, la quota del foc i lloc, queda establerta en 27,85 euros. D’altra banda, la zona blava i verda d’aparcament i la targeta PK es mantenen igual, és a dir, que no s’apujaran. El Comú treballa en l’elaboració del marc pressupostari perquè pugui estar enllestit durant el primer trimestre de l’any. També es va aprovar la creació de les conselleries d’aquest mandat. El cònsol major assumeix Planificació Urbanística, Turisme i Comerç i la cònsol menor ho serà de Cultura, Activitats esportives i Participació Cutadana. Cabanes de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural. Torrent de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge. Nazzaro de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Tadeo de Gestió de Talent i de Persones, Miró de Finances i Susagna Mosquera de Tràmits, Tributs i Deutors i Surana de Circulació i Aparcaments.