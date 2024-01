Primera competició de Cachafeiro com a campió

El pilot andorrà Tony Cachafeiro alçarà el teló de la temporada 2024 aquest cap de setmana amb raó de la desena edició de la prestigiosa Hivern Karting, primera cita en la qual el de MDC Racing podrà defensar l’estatus de campió després de conquistar la copa internacional LeCont Trophy fa sis setmanes en el mateix escenari, el Kartódrom Internacional Lucas Guerrero de Xiva, a l’oest de València.

Cachafeiro té per davant el seu últim any en la categoria Mini abans de donar l’obligat pas als karts —més grans i potents— de Júnior, i ho fa després d’un 2023 de somni en què va conquistar carreres en el Campionat d’Espanya de Kàrting o proves internacionals com la LeCont Trophy, a més de debutar en campionats europeus, mundials i proves especials com les SKUSA Supernats de Las Vegas. 2024 serà el primer any complet de Cachafeiro amb l’equip MDC Racing, amb els qui ha establert un indivisible vincle que ha potenciat tot el talent natural de l’andorrà, que recentment va complir 11 anys.

Per la seva part, Cachafeiro va afirmar que acabar el 2023 amb bons resultats fa que tingui «moltes ganes de començar la competició del 2024 amb molt bons resultats, tal com vam acabar el 2023. Córrer a Xiva és com tornar a casa després de guanyar la LeCont. Tinc molta confiança».

Així, el jove pilot competirà en el Campionat d’Espanya, Campionat Valencià i el calendari europeu de les IAME Euro Sèries en 2024, més enllà d’algunes proves puntuals, com la Hivern Karting d’aquesta finalitat de setmana.