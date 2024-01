El Fons de Reserva de Jubilació tanca el 2023 amb 1.688,36 ME

Tanmateix, durant el 2023 s’ha assolit una rendibilitat del 10%, la qual contribueix a assolir l’objectiu a llarg termini de superar la inflació i que el patrimoni del FRJ assoleixi nivells màxims històrics. Amb tot, des del FRJ posen en relleu que tot i les «importants caigudes» als mercats financers el 2022, enguany s’han recuperat tant la renda variable com la fixa i que, malgrat els «temors» al fet que les pujades de tipus d’interès per controlar la inflació «poguessin acabar generant una recessió», l’economia del país ha estat «resilient» i la inflació «s’ha reduït».

Segons l’informe mensual del desembre publicat per la CASS, el Fons de Reserva de Jubilació ha tancat el 2023 amb un total de 1.688,36 milions d’euros. L’import representa un augment de 195,86 milions en comparació a l’exercici anterior i, en relació amb el 2012, el fons ha incrementat la seva capacitat en 755,94 milions, els quals es distribueixen en 404,4 milions procedents de les aportacions d’excedents de les cotitzacions a la branca de jubilació de la parapública i 351,6 milions de la rendibilitat acumulada de les inversions.

Per El Periòdic

