Toni Santacreu Coma és el nou president de la comissió d’ACA Club

Ahir, l’ACA Club va fer públic el nou president de la comissió Esportiva, càrrec que a partir d’ara ocuparà Antoni ‘Toni’ Santacreu Coma. A més, a l’acte es va anunciar que la gestió tècnica de la comissió la portarà Joel Capdevila, l’expilot andorrà que es va iniciar al programa Joves Pilots i que va participar en el GSeries on va guanyar l’any 2013.

Així, el nou paper de Capdevila dins de l’entitat es va presentar com el principal canvi, ja que «el seu paper ajudarà la federació a recuperar una estructura antiga més professionalitzada». Per la seva part, Santacreu va remarcar que el seu objectiu és «millorar els canals de comunicació i l’apartat de l’operativa de les llicències de la pàgina web amb la finalitat de facilitar la comunicació amb els pilots». També, el nou president vol donar impuls «a les competicions de Ral·li com el Millesim GT Tour».

Finalment, Capdevila va explicar el nou calendari esportiu de la Súper Pujada Arinsal i que, enguany, com a canvi substancial «aquesta comptarà per al Campionat de França de Muntanya i al Campionat d’Espanya de Muntanya». A més, Capdevila va afirmar que «encara estem perfilant el programa de Joves Pilots que «es concentrarà en un període curt». H