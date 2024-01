Llovera i el seu equip acaben l’etapa i arriben a Yanbu

Albert Llovera-Margot Llobera-Marc Torres van deixar la localitat a Al Ula en direcció a Yanbu, una especial de 420 km i un curt enllaç de 107 km, que pràcticament tots els equips tenien marcat en vermell al llibre de ruta per la dificultat d’un traçat que ja va deixar més d’un pilot tirat a l’etapa 2 del Dakar 2023.

La tripulació del camió #619 va salvar els obstacles del dia seguint l’estratègia de les darreres jornades, és a dir, un ritme regular i sense arriscar més del que és necessari. A hores d’ara, a la cursa hi ha poc a guanyar i molt a perdre.

La tripulació va creuar la línia d’arribada en una treballada 17a posició amb un crono de 7h15’57”. Durant el recorregut es van anar succeint contratemps que Llovera i el seu equip van anar resolent amb solvència.

Als Loprais guanya una etapa. Gert Huzink / El pilot txec amb un cognom de molta tradició al Dakar, va estar rondant durant tota la carrera en posicions de podi de cadascun dels parcials. Va ser a la penúltima etapa (Etapa 11) en què va aconseguir un triomf que amb tota seguretat arrodonirà avui pujant al segon esglaó del podi dels camions. Martin Mazik, durant molts moments del dia líder de la categoria, al final va ser segon a 5’ del guanyador.

Al final de l’11a etapa, Loprais-Valtr-Stross, van parar el crono en 5h18’50”, els seus compatriotes Mazik-Tomasek-Svando en 5h23’57”, a 5’07”, mentre que Valtr-Kilian-Kilian, es van situar al tercer lloc amb un temps de 5h53’30”, a 34’40” dels guanyadors i confirmant el triplet de pilots txecs a les posicions capdavanteres d’aquesta etapa.

Les diferències es van mantenir en què, a priori, era l’última gran dificultat del Dakar 2024. Així doncs, Martin Mazik amb les dues hores d’avantatge respecte als seguidors immediats, sembla tenir la condició de guanyador assegurada. Per la seva banda, Ales Loprais i Mitchel Van den Brink, separats entre ells per més de dues hores l’acompanyaran al podi final.

Janus van Karsteren, vencedor el 2023 / Com es preveia, recorregut molt difícil per arribar a Yanbu. Després de l’experiència de l’any passat, tothom sabia la duresa d’aquesta etapa. Llovera va arribar de nit a l’assistència i va exposar ahir que estava «molt cansat, sens dubte està sent molt dur, seguim recollint rivals tirats pel traçat i nosaltres anem avançant. Imagino que l’etapa de demà serà més dura a la part psicològica que físicament. De moment, molt satisfets per mantenir la 17a posició de la provisional a la recta final del Dakar 2024».