Reobre la connexió entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per la carretera de la Comella

La carretera de la Comella, al tram que connecta les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, es reobrirà aquest divendres a primera hora de la tarda després de la petita esllavissada que es va produir aquest dimecres al migdia. Els tècnics han treballat els darrers dies per sanejar la zona i retirar els blocs inestables per assegurar el pas dels vehicles i durant aquest matí el COEX ha verificat la zona i n’ha autoritzat la reobertura. El punt on va tenir lloc l’esllavissada es manté senyalitzat per precaució. Els veïns de les urbanitzacions properes han pogut accedir als seus edificis perquè el despreniment va ser més amunt de la urbanització Comella Parc.