Lezkano-Ivanovic, duel d’antics companys 

El MoraBanc Andorra continua amb els partits contra equips que venen de jugar a Europa. Aquest cop, els tricolors marxen a Vitòria-Gasteiz per enfrontar-se a un Saski Baskonia en un duel en què ambdós entrenadors es coneixen molt bé. El tècnic de l’equip basc, Duško Ivanovic, i el de l’andorrà, Natxo Lezkano, van compartir banqueta cinc anys a l’antic TAU Ceràmica (ara Saski Baskonia).

Lezkano va mencionar ahir en la roda de premsa prèvia a la cita de demà, que el de Montenegro va ser «el seu primer mentor» i sap com funciona. «Baskonia sempre és un club exigent, ell també ho és i sempre li dona un toc especial als seus equips. Tenen una filosofia que s’ajunta molt bé. Aquest nivell d’exigència es transmet i es veu en els partits», va declarar.

La clau per poder superar-los és «igualar o superar aquest nivell d’energia i intensitat», va esmentar, afegint que «si no, no hi ha res a fer». Tanmateix, el basc sap que l’ACB és una competició molt dura, els hi toca un partit difícil i no ha d’afectar si es juga aquí o fora.

Defensar bé a Markus Howard / «Howard potser és el millor jugador base ara mateix de la lliga». Així ho va deixar clar Lezkano, qui després de veure el partit de dijous contra l’Estrella Roja de Belgrad i el de diumenge 14 contra el Manresa, reconeix la seva tàctica de joc: «És capaç d’anotar cistelles contra defenses excel·lents. Si no defenses bé, et fa un ‘destrozo’». Però, va admetre que Baskonia té una plantilla a molt bon nivell.

Preparar el partit amb marge / L’entrenador va afirmar que «jugar dos partits a la setmana té pros i contres». «Trobes millor ritme de partit i menys temps per preparar-lo», va assegurar Lezkano, segons informa l’ANA.