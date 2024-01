Inicia la Comapedrosa

La 13a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya i la 5a edició de la Comapedrosa Andorra va donar el tret de sortida oficial ahir a la tarda amb la inauguració que es va celebrar al poble d’Arinsal, a les instal·lacions del restaurant Surf, en la qual van assistir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; la cònsol major de la Massana, Eva Sansa; el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; i el delegat oficial de la ISMF, Jordi Canals.

En l’acte, la cònsol major va donar la benvinguda a tots els participants i espectadors, i va posar en valor l’esforç de l’organització perquè tots els que viuran la prova marxin amb el millor record possible: «Estic segura que tant els esquiadors com el públic gaudiran al màxim del recorregut i les nostres muntanyes», va destacar Sansa.

D’altra banda, el delegat oficial de la ISMF va agraïr l’acollida rebuda per part de les institucions d’Andorra, destacant que el Principat és el «nucli de la Copa del Món ISMF i esperem que sigui així per molts anys». Finalment, el ministre de Turisme i Comerç va refermar el suport per part del Govern per acollir la Copa del Món d’Esquí de Muntanya i va recordar que «aquesta Copa del Món ens posiciona en el món de l’esquí de muntanya com una referència d’aquesta disciplina tan dura i difícil per als atletes que la disputen».

La cerimònia va concloure amb l’entrega dels dorsals als competidors i competidores Top 5 del rànquing mundial. Així, Giulia Murada (Itàlia), Alba de Silvestro (Itàlia), Célia Perillat-Pessey (França), Emily Harrop (França) i Ana Alonso (Espanya), en categoria femenina, i Rémi Bonnet (Suïssa), Thibault Anselmet (França), Matteo Eydallin (Itàlia), Robert Antonioli (Itàlia) i Xavier Gachet (França), en categoria masculina, van pujar a l’escenari a recollir els seus respectius dorsals per a la competició de demà. Durant el cap de setmana, Pal Arinsal acollirà prop de 100 atletes provinents de 17 països diferents, entre ells els andorrans Arnau Soldevila i Oriol Olm, que competiran en les dues modalitats que tindran lloc, així com Adrià Bartumeu, que se centrarà en la Vertical Race.

La primera prova de la Copa del Món / Avui té lloc la primera prova de la Copa del Món, la Individual Race, que per primera vegada en les edicions de Comapedrosa Andorra, passarà per un dels pics més alts del país: el pic de Sanfons, situat a 2.890 metres i amb una ruta en molt bones condicions.

L’itinerari A5 ha estat l’aprovat i tindrà, com ja és habitual, punt de sortida i arribada al Xalet Igloo del sector Arinsal, a 2.300 metres, passant per la Portella de Sanfons, el cim de Miquelets i arribant al punt més alt, el pic de Sanfons. El desnivell és de 1.610 metres en la categoria masculina i 1.370 per a la categoria femenina.

El tret de sortida és a les 10.00 hores amb l’inici de l’Individual Race sènior masculina, seguida de la categoria sènior femenina, prevista per a les 10.40 hores. A la tarda tindrà lloc l’entrega de premis de la Individual al poble d’Arinsal, i l’entrega de dorsals del Top 5 per a la Vertical de diumenge.