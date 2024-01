Albert Llovera acaba el Dakar amb un 18è lloc a la general

Per la seva banda, Llovera escrivia una publicació en la xarxa social X: «Objectiu Complert! Hem acabat un dels Dakar Ral·li més durs de la història, acabant 18 en la general», i va afegir que «ara toca celebrar-ho».

Mentre es dirigien al parc tancat final, Margot Llobera comentava com havia estat l’etapa: «El recorregut d’aquesta darrera etapa ha estat molt semblant a les altres disputades a la zona nord d’Aràbia Saudita. Sorra, pedres, zones de trial . Al quilòmetre 10 hem punxat la roda davantera dreta i la de darrere esquerra, tot i que LLovera les ha pogut mantenir durant els 160 km restants des dels comandaments de la cabina».

Per El Periòdic

