Ajornat per nevades el partit contra el Saragossa

El partit entre el Saragossa i l'FC Andorra que s'havia de celebrar aquesta nit a les 20.30 hores a la capital de l'Aragó s'ha ajornat per les nevades que hi ha hagut. Així, els de Sarabia havien arribat a la ciutat i s'estaven preparant per jugar. De fet, ja havien arribat al camp quan s'ha ajornat el duel. I és que ha sigut prop de les 20.45 quan la notícia s'ha fet pública, tot i que els rumors corrien com la pólvora des de la tarda. S'ha intentat ajornar a una mica més tard, però el camp està en males condicions per al joc.