El trinxat andorrà entra al llibre de receptes de l'Skal Club International

L'Skal Club International, l'organització professional de turisme que uneix professionals de la indústria del turisme a nivell mundial, ha editat com cada hivern un llibre amb receptes de tot el món proporcionades pels diferents clubs Skal repartits arreu del planeta.

El 'Word Recipe Book' reuneix receptes culinàries creades i compartides per membres de la comunitat Skal. Aquest llibre, que conté una gran varietat de plats i begudes de diferents cultures, és una forma de promoure la diversitat gastronòmica i cultural entre els membres d'Skal International i més enllà.



A més de compartir receptes, el llibre també serveix com a vehicle per a connectar persones de diferents països a través de l’amor per la gastronomia i la cultura.



Enguany, l'Skal Club d'Andorra hi ha participat aportant una recepta del tradicional trinxat andorrà, explicant que la cuina andorrana és hereva d’una tradició vinculada als aromes i sabors de les altes muntanyes, als productes de la zona i als productes de temporada.