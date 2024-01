La superfície de bosc del país s'incrementa prop d'un 38% des del 1948

La superfície de bosc a Andorra ha augmentat vora un 38% des de l'any 1948. La densitat dels arbres és cada cop més elevada, mentre que l'aigua de pluja no ha incrementat. Tal com publica Andorra Recerca + Innovació (ARI) això porta inevitablement a un augment de l'estrès dels arbres i de tot l'ecosistema forestal.



La gestió forestal sostenible, integrant la gestió propera a la natura (close to nature forestry), és una de les eines que hi ha a l'abast per millorar les condicions d'alguns boscos, actuant de forma suau, i millorant la seva resiliència. L'objectiu de la gestió és clar: millorar l'embornal de carboni i tenir un cert control de la ràtio d'aigua blava i aigua verda, potenciant la diversitat. Ara bé, avui en dia la societat es troba desconnectada del bosc, i sovint té certa reticència en la dinamització de la gestió.



Per tor plegat, són necessaris estudis concrets i dirigits a conèixer i mesurar l'impacte de diferents tipus de gestió al propi funcionament del bosc. En aquesta línia, Andorra Recerca + Innovació lidera, en col·laboració amb el Comú de la Massana, la implantació del primer marteloscopi forestal al país.

El primer marteloscopi d'Andorra és una superfície quadrada de bosc de pi roig, on tots els arbres estan mesurats, identificats i cartografiats, a més d'integrats en un software que permet fer pràctiques i entrenaments virtuals de gestió forestal.



Marteloscopi deriva del mot francès 'martelage' que significa selecció d'arbres, i de la paraula grega 'skopein' que significa mirar. Els marteloscopis són molt útils per entrenar i provar diferents tipus de gestió de forma virtual i poder-ne avaluar els resultats sense efectes físics al bosc. Es busca els trade-off entre els criteris ecològics i econòmics imposats per diferents tractaments forestals, que podran ser simulats i visualitzats amb un software específic.



Els marteloscopis representen aules i laboratoris a cel obert. Permeten que els estudiants analitzin les variables del bosc i proposin tipus de gestió a través de dispositius tablet o mòbils, mantenint una connexió directa amb el bosc. Està obert a diferents nivells, i es concep també com una eina d'apropar el bosc a la ciutadania (citizen tool).



Alhora, el marteloscopi d'Andorra permetrà dur a terme experiments silvícoles demostratius en parcel·les adjacents. Es podran monitorar i comparar les variables de vida dels arbres, com la capacitat de fixació de CO2, l'alliberament d'oxigen, la transmissió de llum des de les capçades cap al sòl, i dels paràmetres físics del microambient, abans i després dels experiments de gestió silvícola.