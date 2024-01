Cairat defensa la participació ciutadana sobre el centre de congressos i lamenta que les obres estan més endarrerides del que voldrien

La situació de les obres del centre cultural i de congressos lauredià estan menys avançades del que agradaria a l'actual majoria comunal. Així ho ha reconegut el cònsol major, Cerni Cairat, que ha explicat que en les tres setmanes que porten al capdavant de la corporació han avaluat l'estat de les obres i dels danys i tot i que els treballs continuen "avançant la situació està menys avançada", del que esperarien, segons ha reconegut. Malgrat això, mantenen la idea que d'alguna manera la ciutadania pugui dir-hi la seva sobre aquests treballs i, especialment, sobre la façana.



Cairat ha demanat "prudència" sobre aquesta reconstrucció del centre de congressos, ja que ha manifestat que "no es tracta només d'acabar-lo sinó que torni a ser un edifici d'excel·lència", tenint en compte la seva importància a la parròquia. És per això que malgrat que tenen al cap que hi hagi una participació ciutadana avaluaran "de quina manera" s'ha de donar no només per dir-hi la seva sobre la façana sinó també sobre "l'evolució de les obres". Aquesta implicació dels ciutadans, però, caldrà fer-la casar amb els terminis, ha reconegut, tot subratllant que "la prioritat" és que el centre pugui estar obert al més aviat possible, segons informa l'ANA.