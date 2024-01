Bones sensacions de Verdú abans de la Copa del Món d’Schladming

Joan Verdú es va perdre la cita de la Copa del Món d’Adelboden per no forçar la màquina després de l’ensurt amb el genoll a Alta Badia. Tot i això, l’equip ha fet una feina d’adaptació dels seus entrenaments, feina de la qual es fa un balanç molt positiu abans de la cita d’Schladming (Àustria) del pròxim dimarts 23 de gener.



“Verdú ha entrenat molt bé, amb sessions de molta qualitat i intensitat i està preparat”, ha assegurat el seu entrenador, Juan Lago. Al llarg de les últimes setmanes, la preparació de l'esquiador a Àustria ha anat de menys a més amb una intensitat regulada per arribar en les millors condicions a Schladming, prova en què l’andorrà va ser 16è la temporada passada.



"Està esquiant a un molt bon nivell, està preparat, està esquiant molt fort”, ha explicat Lago, que veu al corredor “molt motivat i amb una dinàmica molt bona”. L’andorrà ha entrenat “en diferents pistes amb diferents perfils” i ara ja està focalitzat en la cursa austríaca.



El gegant de la Copa del Món d’Schladming està previst pel dimarts 23 de gener, en cursa nocturna a partir de les 17.45 hores la primera mànega, i a les 20.45 hores la segona.