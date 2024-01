Dura derrota a Saragossa

Moment difícil per a l'Andorra, que ha sumat la tercera derrota consecutiva en un partit interminable, que havia de començar ahir al vespre però que s'ha acabat disputant aquesta tarda, ja sense neu sobre el terreny de joc. Pel que fa al matx, els tricolors han sucumbit davant un Zaragoza que n'ha fet prou castigant els errors visitants: en el darrer minuts abans del descans i a la represa quan més ho intentava l'Andorra.

El partit ha començat elèctric amb un xut alt de José Marsà al primer minut de joc i la rèplica d'Azón tot just després. A partir d'aquí, el duel ha baixat de revolucions i només Francho ha fet intervenir Dani Martín, amb una gran parada abaix. A banda d'això, gairebé no ha passat res més a prop de les dues porteries fins que, al minut 44, el Zaragoza ha donat una urpada que ha deixat molt tocat l'Andorra quan Francho ha aprofitat una pèrdua de pilota tricolor en zona perillosa per obrir el marcador.

Tot i el gol psicològic, a la represa els d'Eder Sarabia han sortit valents i han gaudit de fins a tres ocasions en els primers cinc minuts. Scheidler no li ha aconseguit donar prou potència amb el cap a una centrada de Pampín i Édgar Badia ha volat per salvar l'empat; en el córner següent, Pastor ha rematat per sobre el travesser; i poc després, Karrikaburu ha relliscat quan anava a rematar una gran jugada per la banda de Pampín.

Però a poc a poc s'ha anat apaivagant la força inicial i el Zaragoza ho ha aprofitat per colpejar a la mínima que ha pogut: Toni Moya ha enviat un llançament de falta al travesser i la segona jugada l'ha guanyat Fran Gámez per fer el segon amb una rematada acrobàtica (67'). A partir d'aquí, el partit ha deixat de tenir història i els aragonesos només han hagut de deixar passar els minuts per aconseguir una nova victòria.