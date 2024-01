En la inòpia

Nova derrota del MoraBanc Andorra a la Lliga Endesa, aquesta vegada a Vitória-Gasteiz, on els tricolor van caure contra el Baskonia per 108-95.

Tant el MoraBanc Andorra com el Baskonia van sortir al parquet amb una mica de desorientació i no podent aprofitar molt bé les primeres ocasions del partit, veient un MoraBanc amb falta d’encert i un Baskonia que no aconseguia traspassar amb facilitat la defensa tricolor i provant fortuna de tirs triples i de mitja distància. Però quan el marcador marcava un empat a set, els dos equips ja començaven a estar més encertats. Per part del Baskonia, destacava un motivat Marcus Howard que feia suar als de Natxo Lezkano. Tot i així, el partit va tenir un punt d’inflexió amb l’entrada al terreny de joc de Marin Maric, qui va desplegar una gran ofensivitat que es va contagiar cap als seus companys, provocant l’entrada en frenesí del conjunt andorrà que va anar superant de forma progressiva a uns bascos que van patir uns minuts de fúria tricolor quedant-se enrere del marcador. L’entrada de Chima Moneke assolia reequilibrar una mica el partit, però els de Lezkano van saber gestionar bé les ofensives del jugador del Baskonia. El primer quart finalitzava amb un MoraBanc que s’anava trobant cada vegada més a gust i liderat per un diferencial Maric envers un Baskonia que no aconseguia mostrar una òptima versió, havent perdut múltiples pilotes en aquest primer temps de partit i amb un marcador de 20-26 pels visitants.

El segon quart iniciava amb la sensació que el MoraBanc Andorra podia continuar augmentant el ritme i potser somiar amb una àmplia victòria tricolor. Els de Natxo Lezkano van ser liderats per un fantàstic Jean Montero qui es convertia en el cervell de l’equip portant la batuta del joc tricolor sense descuidar l’anella, i Jerrick Harding qui va donar bastants punts per ampliar la diferència al marcador. Semblava que els del Principat no pararien de prémer l’accelerador i que el Baskonia estava perdent potència en atac, però gràcies a l’esperit competitiu i talent de Moneke i Howard i a que els de Natxo Lezkano van caure en una inòpia massa prolongada, els locals van aconseguir retallar més de 10 punts i posar-se per davant en el marcador, davant d’un conjunt tricolor que va perdre la voracitat de forma instantània. L’àrbitre xiulava la mitja part del matx amb un marcador desfavorable pels tricolor de 49-47.

Ja al tercer quart, els dos equips es van mostrar bastant parells en la major part d’aquest període de joc, sense que cap dels dos equips pogués agafar l’avantatge per sobre de l’altre i no trobar la forma d’imposar-se notablement. Però gràcies al diferencial talent i l’esforç de lluita de Moneke, el Baskonia es va anar separant en el marcador gràcies a l’explosió ofensiva que va mostrar el seu jugador. Els de Lezkano anaven veient-se per darrere al marcador i anaven sentint les pressions i les pors de veure com els locals anaven prenent avantatge per sobre d’ells i arribant a l’últim quart amb un marcador de 76-68.

El Baskonia no va perdre el pols del partit en el darrer quart i va continuar pressionant i augmentant el seu avantatge gràcies a jugadors com Howards o Miller-McIntyre. D’altra banda, el MoraBanc Andorra anava assimilant que havien perdut el matx tot i aprofitar-se d’algunes jugades de qualitat de Jean Montero. Tot i així, es confirmava la derrota tricolor per 108-95.