Soldevila i Bartumeu donen una bona versió a la Copa del Món

El guanyador, com ja va passar dissabte en la Individual Race, va ser Rémi Bonnet, completant-la en 26’57''. El suïs es va quedar a molt poc de poder igualar el seu propi record personal, després d’haver imposat un domini molt ampli durant tota la competició envers la resta de corredors.

D’altra banda, Oriol Olm no va poder ser present a la línia de sortida, després de patir una luxació a l’espatlla ahir a la Individual Race

Després d’un darrer cap de setmana molt intens amb la celebració de les proves puntuables per a la Copa d’Andorra i Copa d’Espanya, ahir es va disputar la Vertical Race a l’estació d’Arinsal, una prova puntuable per al circuit ISMF de Copa del Món.

