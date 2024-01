‘Com Tu’ i ‘Innova’t Purple Lions’, guanyadors del premi excel·lència

El torneig de robòtica educativa Andorra Telecom Gran Premi Pirineus va tancar ahir la primera edició amb molt bones sensacions per part de tothom. Els guanyadors del premi excel·lència van ser ‘Com Tu’ i ‘Innova’t Purple Lions’. A part d’aquest es van entregar quatre premis més. El pavelló Joan Alay d’Andorra la Vella ha acollit dues jornades intenses de competicions de robòtica en les quals els equips van posar a provar tot el que han après i entrenat per preparar un dels tornejos de robòtica educativa més importants del món, la VEX Competiton.

Un dels organitzadors tècnics de l’Andorra Telecom Gran Premi Pirineus, Joan Rovira, va explicar que fan un «balanç molt positiu perquè és el primer cop que organitzem un esdeveniment d’aquestes característiques aquí a Andorra». En aquesta competició hi havia dues categories, la categoria IQ on estaven els més petits (5è, 6è de primària i 1r i 2n d’ESO) i a la categoria V5 estaven els alumnes de 3r i 4rt d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat). En aquesta primera edició van participar nou equips andorrans, sis espanyols i dos turcs. Rovira ho va valorar com «una participació molt satisfactòria pensant que és el primer any». De fet, va afegir que la idea «és repetir-ho anualment i aconseguir més equips de diferents nacionalitats».

Una vegada finalitzada la competició, els equips participants van valorar molt positivament el format del torneig, les instal·lacions en les quals s’ha desenvolupat i tots ells esperen poder tornar a repetir en una segona edició.

El fet que els alumnes que han participat estiguin molt motivats pensen que és perquè «és una competició que fomenta molt el treball amb aliança i, per tant, hi ha molta comunicació entre equips per establir l’estratègia que els surti millor», va detallar Rovira. Una motivació perquè els equips de baix aprenguin d’aquells que tenen més nivell.

La funció dels jutges durant l’esdeveniment era «verificar que estiguin seguint les normes de la competició, per exemple, que comencin a la línia d’inici. I al final hem de comptar tots els punts per veure i comprovar que han superat la puntuació de l’equip anterior», va explicar un dels jutges, Carlos Pinyol.

Quant al desenvolupament de la competició, durant el cap de setmana les partides de la categoria IQ han estat molt disputades amb sorpresa final donat que l’equip que millor havia quedat en les classificatòries de dissabte i diumenge al final no es va endur el torneig, ja que el va guanyar la segona millor aliança. Les partides de la categoria V5 també van estar disputades tot i que en aquest cas no va haver-hi sorpresa final i els equips de Girona, amb molta experiència en competició, van ser els guanyadors.

Un esdeveniment com aquest requereix molts organitzadors per supervisar que tot es realitzi amb ordre. La seva tasca consisteix a «anar a buscar als equips, cercar les partides que els toquen i comprovar que les matrícules siguin les correctes», va detallar una de les encarregades de l’organització, Angelica. Enguany, també «estic ajudant en la traducció perquè tenim dos equips de Turquia i ajudo els nens a poder-se comunicar», va especificar Angelica.

En la categoria IQ el premi Team Work va ser per ‘Brothers Team’ i ‘Com Tu’. L’equip ‘Com Tu’ també es va endur el Premi d’equip i el d’excel·lència. El premi Disseny va ser per ‘Brothers Team’. I en el cas del premi jutges va haver-hi dos guanyadors: ‘WildCats Girona’ i ‘Emoner Robotics’ (Turquia). I en la categoria V5 el premi Team Work els guanyadors van ser ‘Integrals Donkeys’ i ‘Innova’t Purple Lions’. Aquest últim també va guanyar el premi d’equip i el d’excel·lència. El premi Disseny va ser per ‘VIIInfinitum’ i el dels jutges per ‘Sant Jordi A Palafugell’.

En els pròxims dies, des d’Andorra Telecom es farà una valoració del torneig i de la continuïtat d’aquest. Tant per la bona acollida com per la bona satisfacció que han transmès els equips participants s’espera poder celebrar una segona edició.