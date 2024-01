Els agricultors francesos bloquegen la carretera RN-20

La Prefectura de l’Arieja va informar a través de les xarxes socials que els agricultors francesos tenien la intenció de tallar la RN-20 que connecta amb Andorra com a part de la protesta agrària declarada a la prefectura per la federació departamental de sindicats d’agricultors i joves pagesos en contra del Govern francès. Per fer aquest tall es tenia previst organitzar una barrera filtrant la rotonda de Sabart. L’objectiu dels agricultors era col·lapsar la carretera per fer soroll, ja que es preveia que hi hagués molts turistes que tornessin a casa el diumenge al migdia.

La Prefectura va avisar del bloqueig i de les importants dificultats de circulació que es podrien produir en ambdós sentits de circulació mentre durés la manifestació. Per aquest motiu, va demanar a les forces de seguretat, en particular a l’esquadra departamental del grup de gendarmeria, la presència en aquestes vies per contribuir al millor trànsit possible; i també van recomanar preveure els viatges amb temps i en totes les circumstàncies, adaptar la velocitat del vehicle. El bloqueig no va tenir cap afectació al Principat.

Recordem que el grup format d’uns 50 tractors estan bloquejant la carretera RN-20 per un període il·limitat a Arieja. El motiu que ha portat als agricultors a dir prou i organitzar aquest bloqueig és el retard en el lliurament d’ajudes públiques, la subvenció al gasoil agrícola, els preus que imposen les indústries agroalimentàries als agricultors i la implementació de noves normes ambientals que prohibeixen els pesticides.

Segons informaven des de la Prefectura de l’Arieja, els agricultors van anunciar que no pararien els bloquejos fins que fossin rebuts pel primer ministre, Gabriel Attal, un fet que segons publiquen diferents mitjans de comunicació internacionals, passaria aquest dilluns. Concretament, tot apunta al fet que Attal es reunirà amb el president de Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Arnaud Rousseau, qui va reivindicar el gran cansament que fa mesos que expressen els agricultors francesos, i va recordar que «el moviment actual segueix la nostra acció iniciada fa més de tres mesos amb #OnMarcheSurLaTete (...) El govern ha d’actuar ràpidament amb mesures molt concretes sobre el terreny».

D’altra banda, un dels agricultors que es troben en la manifestació va explicar al canal BFM que «Volem que ens escoltin. Tenim reivindicacions, però ara com ara les coses no es mouen. Seguirem aquí fins que comencin a moure’s». En aquesta mateixa línia, el sindicat agrícola (FNSEA) estudia la convocatòria d’una gran protesta nacional durant les pròximes setmanes.

El vicepresident de FNSEA, Luc Smessaert va ser convidat ahir al vespre a les notícies del canal de televisió francès LCI, per explicar la crisi que travessa la professió. Smessaert va exposar que «ja no volem ser aquesta baula feble on la distribució massiva dicta la seva llei (...) És fonamental que es tingui en compte la llei i aconseguim la renovació de generacions en l’agricultura», va apuntar.

El vicepresident va manifestar que els francesos s'han d'adonar que s'està perdent l'agricultura i que els pagesos estan passant per una autèntica crisi moral i una crisi de confiança, i va reivindicar la necessitat que es redueixin les taxes a l'agricultura.

