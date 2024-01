Detectats 10 càncers de còlon fins al novembre durant el cribratge

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, que es va posar en marxa el desembre del 2022, ha detectat 10 casos fins al mes de novembre. Així es desprèn de les dades facilitades pel Ministeri de Salut, des d’on detallen també que fins a aquest mateix mes s’han convidat un total de 10.720 persones a participar en aquest programa de cribratge i detecció, que s’ha fet, de moment, a les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino i part de la Massana.

Així, des de l’inici del programa, s’han fet arribar les gairebé 11.000 missives a persones d’entre 50 i 74 anys, de les quals un 24,43% (2.619) han anat al centre d’atenció primària a recollir el material per fer la mostra de femta i participar en el programa. D’aquests, la majoria, 2.227, han obtingut un resultat negatiu en el test de detecció de sang oculta en la femta i 144 positiu, als quals, fins al moment, se’ls han practicat 114 colonoscòpies, d’on s’han detectat els 10 càncers de còlon i recte esmentats. Cal destacar, també, que a finals de novembre restaven pendents 25 colonoscòpies i altres cinc havien estat descartades.

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte s’adreça a tots els homes i dones residents al Principat d’entre 50 i 74 anys de risc mitjà i consisteix a fer-se, cada dos anys, una prova per detectar si les deposicions contenen quantitats petites de sang que no es veuen a simple vista.

La gent que vol participar (que ha estat convidada per carta pel Ministeri de Salut), ha d’anar al centre d’atenció primària per tenir el material per poder fer la mostra de femta, recollir la mostra a casa, i retornar-la al centre perquè s’analitzi. Si aquesta prova surt negativa (no hi ha indicis de sang), el programa torna a convidar a la persona al cap de dos anys perquè la repeteixi (sempre que continuï dins del paràmetre d’edat de 50 als 74 anys). En cas que la prova de detecció de sang oculta en femta sigui positiva, això indica que hi ha indicis de sang en la femta, per la qual cosa la unitat de cribratge ubicada a l’hospital truca a la persona i la cita per a la prova diagnòstica, la colonoscòpia. Un cop feta aquesta prova, si a la persona no se li detecta ni diagnostica cap lesió rellevant, se la convida a participar de nou al programa.

Si en la colonoscòpia es detecten lesions que s’han de controlar, malalties intestinals inflamatòries o un càncer, les persones afectades passen a seguir un circuit de seguiment extern al programa de cribratge, dut a terme pel seu metge especialista o metge referent.