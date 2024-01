Nous documents de l'Operació Catalunya tornen a posar Andorra d'actualitat

Nous documents de la Unitat d’Afers Interns de la Policia Nacional espanyola relacionats amb la denominada Operació Catalunya fets públics aquesta setmana per tres mitjans de comunicació espanyols han tornat a posar Andorra en el focus de l’actualitat. La nova documentació dona més detalls dels comptes al Principat de la família Pujol, però també incideix amb l’atribució a Artur Mas de comptes a Liechtenstein o el cas de l’informe fals sobre els comptes de Xavier Trias a Suïssa.

La primera actuació de la policia patriòtica fora d’Espanya va tenir lloc a Andorra. Segons apunten les informacions, un grup de policies dirigits pel comissari Macelino Martín Blas i l’inspector Celestino Barroso, agregat d’interior a l’ambaixada d’Espanya a Andorra, van aconseguir «de forma il·legal» els comptes de la família Pujol Ferrusola a la Banca Privada d’Andorra (BPA).

En la nota policial feta pública aquesta setmana pel diari El Nacional, datada l’1 de juliol de 2014, s’admet que «part d’aquestes informacions, tot i que de manera forçada i obligada per les circumstàncies, les haurien facilitat els propis responsables de BPA davant el temor de poder perdre la llicència per exercir a Espanya com la banca privada a través de la marca Banco Madrid, han optat per acceptar prestar col·laboració amb les autoritats judicials i fiscals espanyoles».

De la mateixa manera, s’adjunta una captura de pantalla dels comptes de Marta Ferrusola, així com dels seus fills Marta, Mireia, Pere i Oleguer, també titulars dels comptes, on es precisa que es van fer 11 ingressos per valor de 3,4 milions d’euros entre el 2011 i el 2012. En aquell moment, assegura el digital català, només un jutge de l’Audiència Nacional espanyola investigava els negocis de Jordi Pujol Ferrusola en una causa oberta el 2012.

Cal recordar que l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol va confessar que la família tenia diners no declarats a Andorra, provinents d’una deixa del seu pare Florenci, el 25 de juliol de 2014, forçat per la policia patriòtica quan el diari El Mundo va publicar la captura de pantalla dels comptes a BPA el 7 de juliol d’aquell any.