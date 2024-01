Gina del Rio guanya a l’sprint els 10km mass start de la Copa d’Europa

L’andorrana va assolir una bona victòria a l’sprint després de perdre el seu avantatge per una caiguda i derrotar a les seves rivals a l’sprint final. El triomf la continua situant líder de la general júnior.

Per El Periòdic

