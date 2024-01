Tony Cachafeiro, campió de la Copa Internacional Hivern Karting

Cachafeiro va esperar fins a l’última volta i va saber jugar amb els nervis de Warner, el va enganyar buscant l’interior de la curva 4, i sortint amb millor tracció fins a la curva 7, on el va poder adelantar.

Cachafeiro va començar el dissabte amb el millor temps a la classificació amb condicions de mullat, però amb gomes de sec i després va guanyar la primera màniga classificatòria i va quedar segon en la següent. A més a més, va tornar a quedar davant dels seus rivals a la Pre-Final, sent cinquè a la postre.

El pìlot d’11 anys ha firmat un ‘doblet’ de pretemporada sense precedents: ha aconseguit guanyar el Trofeu LeCont i la Hivern Karting en un període de sis setmanes, sent els seus primers èxits internacionals i contra els millors pilots de tot el món, i no només de la Peninsula Ibèrica.

El pilot andorrà Tony Cachafeiro s’ha proclamat campió de la desena edició de la Hivern Karting, un trofeu internacional que va citar a 40 dels millors pilots del món a València, on Cachafeiro va repetir l’èxit conseguit al desembre al Trofeu LeCont.

Per El Periòdic

