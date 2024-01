Mou_T_B s'actualitza en Mou-Te de forma més intuïtiva

Aquest matí, el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, va presentar la nova actualització de l'aplicació Mou_T_B, que es passarà a anomenar Mou-Te després d'un procés de rebranding. Amb aquesta versió, s'incorporen millores en els incrementals en la utilització de les eines d'informació que té integrades, així com a la pàgina web de la plataforma.

La qualitat de la informació es veurà reforçada amb el refresc automàtic de les sortides dels busos, la separació dels horaris de pas per les estacions complementat amb un planificador d'itineraris i la inclusió d'un nou canal de comunicació per avisos i notícies que permetrà comunicar qualsevol incidència que es pugui produir i avisar als usuaris sobre les disrupcions del funcionament dels busos. Així mateix, l'aplicació millora la seva intermodalitat amb la inclusió de noves rutes Bike&Ride i Park&Ride. A més, la funcionalitat de l'aplicació permetrà conèixer la posició del bus d'interès per a l'usuari en tres senzills passos: seleccionant la parada d'autobús d'interès per a l'usuari, indicar la línia desitjada i, tot seguit, apareixeran els detalls del viatge del bus, optimitzant el procés d'informació pel viatger.

Així mateix, Mora ha indicat que s'han marcat una sèrie d'objectius a millorar. Les rutes superposades, la neteja de la base de dades i la connexió d'entre un 10-15% dels busos que encara no estan connectats a la xarxa són els tres eixos que FEDA Solucions vol solucionar de cara al futur. Finalment, el gerent va fer públiques les xifres d'ús de l'aplicació, on s'indica que més de 15.000 dispositius són actius a l'aplicació i que la plataforma rep més de 400.000 obertures de sessions en un mes, que es tradueixen en el fet que un usuari utilitza l'aplicació 27 vegades al mes, aproximadament.