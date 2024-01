Andorra acudeix a la sessió d'hivern de la PACE del Consell d'Europa

Andorra serà representada aquesta setmana en la sessió plenària d'hivern de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (PACE, per les sigles en anglès), que se celebrarà a Estrasburg des d'avui, dilluns 22 de gener, fins aquest divendres 26 de gener, pels consellers generals Bernadeta Coma, Cerni Escalé i Susanna Vela. Coma, qui presideix la delegació andorrana, serà escollida per a una de les 19 vicepresidències de l'organisme per aquest any 2024. Les vicepresidències rotatòries del Consell d'Europa (CoE, per les sigles en anglès) seran escollides en aquesta sessió amb la representació del Principat, França, Alemanya, Itàlia, Turquia, Regne Unit, Polònia, Ucraïna, Àustria, Azerbaidjan, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Eslovàquia, Suècia, Suïssa, Albània, San Marino i Eslovènia. Així mateix, també s'escollirà el nou president de la PACE, amb una única candidatura presentada per part del grec Theodoros Rousopoulos, exministre d'Estat i portaveu del Govern de Grècia de l'exprimer ministre, Kostas Karamanlis, i membre de la PACE des del 2019.

Durant aquesta sessió d'hivern, tractarà la situació al Pròxim Orient en referència al conflicte entre Israel i Hamàs a la Franja de Gaza, on el CoE crida als parlamentaris a "promoure el diàleg, guiat pel suport a les aspiracions igualment legítimes d'Israel reconeguts i per viure en seguretat, i dels palestins per tenir un Estat independent i viable". També es debatrà sobre les acusacions de tortura sistemàtica als centres de detenció al continent europeu, arran d'un informe publicat pel Comitè per a la Prevenció contra la Tortura i contra el Tracte o les Penes Inhumanes (CPT) del CoE, que apel·la a finalitzar amb pràctiques il·legals d'expulsió i mals tractaments contra els estrangers privats de llibertat dins del context de les expulsions forçoses en les fronteres europees. Tot seguit, la PACE també celebrarà un debat d'urgència sobre la situació dels infants a Ucraïna com també el paper de l'OCDE des de l'agressió de la Federació Russa, estat que va ser expulsat per aquest motiu del Consell d'Europa conjuntament amb Bielorússia. Així mateix, també es tractaran temes com la migració i l'asil en campanya electoral i la prevenció del maltractament infantil al continent europeu.