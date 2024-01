‘Envelliment saludable’ s’inicia amb 500 inscrits

Creand Fundació inicia una nova temporada del programa ‘Envelliment saludable’ amb novetats en els tallers i una xifra de 500 inscrits. A dos tallers per setmana, la monitora de l’espai, Xènia Torres, va explicar que donen aquests cursos perquè la gent gran «tingui la possibilitat de sortir de casa i de seguir aprenent tot allò amb què tenen més dificultats i els impedeixi viure el dia a dia en la societat actual». Va remarcar que «sobretot amb la tecnologia, és el ‘hàndicap’ que tenim amb la gent de més de 60 anys».

Amb el taller de telèfon mòbil s’ha començat el programa adreçat a persones més grans de 60 anys, amb l’objectiu que puguin estar al dia de les noves tecnologies, així com mantenir una seguretat mentre es navega per internet. La gestió de fitxers al núvol i la intel·ligència artificial, destaquen com les noves iniciatives de l’any 2024. Tanmateix, es continua impartint les nocions bàsiques com connexió i desconnexió de la xarxa wifi o tancament de les aplicacions en segon pla.

«Solem tenir unes 25 persones per classe», va afirmar Torres. Ho delimiten d’aquesta manera perquè si no seria massa voluminós, però, «depèn molt del taller que tinguem. Per exemple, la informàtica bàsica cada cop va més en decadència, perquè la gent en sap més. Llavors adaptem el nivell a la demanda que hi ha, i seguim oferint aquesta formació perquè sempre hi ha persones que volen seguir amb els bàsics». A banda, s’ofereixen «cursos d’informàtica mòbil, com d’ús de xarxes socials o més específics com l’Excel, on s’aprèn a organitzar viatges o fitxers al núvol», va especificar. A més de cursos lingüístics de català, francès i anglès o d’història d’Andorra, informa l’ANA.