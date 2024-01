Malgrat tot, en peu

El MoraBanc torna a caure fora de casa, i ho va fer contra un dels millors equips de l’Eurolliga, el Baskonia, amb un marcador final de 108-95 en contra dels tricolor.

La desconnexió dels de Lezkano durant el segon quart els va portar a la derrota, no sense abans lluitar fins al final la pilota, els rebots ofensius i els atacs decisius, res que no coneixem dels andorrans quan surten a la pista. Així i tot, l’equip andorrà va donar guerra al Buesa Arena i no va deixar guanyar facilment als blaugranes a casa seva, així ho va confirmar el marcador que va sobrepassar els 100 punts. «Hem jugat bé, sense especular, però el Baskonia juga a un nivell molt alt», va exposar l’entrenador del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, en declaracions postpartit.

A més, l’entrenador va remarcar el fet d’intentar «jugar al mateix nivell que ells, tens l’oportunitat de perdre, però no volíem renunciar al nostre estil de joc».

Dins de la valoració del partit, el basc va explicar que, a banda de l’esforç fet per l’equip, «vam intentar canviar la forma de defensar en diverses ocasions, però ells ens han castigat. Jugar a 100 punts és molt complicat». Durant el duel, el MoraBanc també es va decantar per fer un joc més aviat col·lectiu, com ho fa habitualment, però «el Baskonia s’ha mogut molt bé, ells també tenen molt bones individualitats que van per sobre de la majoria. Cadascú té les seves armes i les fa servir com pot», va declarar el preparador.

Per aquest mateix motiu, Lezkano es nega a adaptar l’estil de joc dels tricolor, perquè «estem en una fase en la qual ens sentim còmodes jugant així i no volem fer-ho d’una manera diferent», va sentenciar l’entrenador.

UN RIVAL D’ALTA CATEGORIA / Amb un Baskonia a la setena posició en la classificació de la Lliga Endesa, amb només vuit derrotes a sobre i un camí d’ascens a l’Eurolliga (on conserva la vuitena posició), els vitorians van mostrar el seu millor joc i així ho va reconèixer Lezkano: «Juguem contra equips que compten amb jugadors de gran qualitat com Markus Howard, i tot i estar ‘controlat’, va rebre suport d’altres grans com Tadas Sedekerskis, Chima Moneke i Vanja Marinkovic. És un equip que té molta gent per defensar i després està Howard que acaba sent decisiu amb tirs triples en molts cops amb bones defenses».

A més, el basc va destacar el paper de Howard com un dels millors jugadors d’Europa. «No sé a Europa quants jugadors hi ha d’aquesta qualitat en atac, ells són un jugador diferencial. Sabíem que venia amb una confiança tremenda i l’equip quan el veu, el busca», per això, Lezkano va exposar que «en el rebot ens han fet molt mal».

UN MORABANC AMB EL CAP BEN ALT / Tot i la derrota a Vitòria, els tricolor mantenen la seva característica passió pel que fan i la lluita constant. «Nosaltres hem tingut una ratxa molt dolenta, però en què l’equip ha competit molt bé. El dia a dia ha sigut molt bo. Els jugadors sempre estan involucrats. Hem vingut, ho hem intentat i hem volgut canviar el marcador. Pots tenir dies millors o pitjors, la qualitat dels jugadors (del Baskonia) imposa, però l’equip no es desmotiva, això és la base», va anunciar Lezkano.

Finalment, l’equip es prepara per al seu pròxim partit el dissabte 27 de gener a les 20.45 hores contra el Joventut Badalona.