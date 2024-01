L’FC Andorra visitarà al Lleida Esportiu en un amistós a casa seva

L’FC Andorra torna a la gespa, i aquest cop ho farà en un partit amistós contra el Lleida Esportiu. La cita tindrà lloc al Camp d’Esports de la capital lleidatana a les 12.30 hores del migdia, i es farà a porta oberta, per tal de promoure l’assistència dels aficionats tant de l’equip local com del visitant.

El duel es va programar amb la finalitat d’aprofitar els dies de ‘descans’ que tenen els tricolor, ja que van jugar el partit de LaLiga Hypermotion el passat divendres contra el Saragossa i disputaran la següent jornada de la lliga el pròxim diumenge contra l’Elx a l’Estadi Nacional.

Així, els andorrans jugaran com a visitants a la ciutat de Lleida, per tal de no perdre ritme en la competició. A més, la programació de partits amistosos al calendari de lliga dels tricolor ja és habitual en les darreres temporades. Per aquest motiu, els d’Eder Sarabia es desplaçaran fins a la capital de la comarca del Segrià per tal d’enfrontar un duel que ret homenatge a Emili Vicente.

Finalment, després d’aquesta cita, els tricolor tornaran al Principat per continuar fent front a la seva complicada situació a la lliga en una posició de descens.