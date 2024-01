El Bici Lab dedica la nova exposició temporal al progrés tecnològic de la bicicleta

I si les bicicletes tinguessin palanques en lloc de pedal o juntes universals (o cardants) i no cadenes? Aquests i d’altres plantejaments són els que posa damunt de la taula la nova exposició temporal del Bici Lab Andorra ‘Eureka? Creacions inversemblants sobre rodes’, que a través d’un seguit de preguntes obertes al visitant pretén mostrar que el progrés tecnològic no és lineal, sinó ben al contrari: que per avançar endavant convé fer ziga-zagues i tot sovint tornar enrere per reprendre camins tecnològics que semblaven carrerons sense sortida.

L’exposició està integrada per 13 bicicletes i un reguitzell de complements, que permeten copsar que l’evolució moltes vegades és una veritable revolució. Ho fa a través d’exemples d’invents que aportaven solucions –a vegades brillants, però d’altres vegades estrafolàries–, en diferents camps com la transmissió, la suspensió o el disseny, sempre perseguint la idea que la bicicleta fos cada cop un estri una miqueta més funcional. La mostra es podrà veure durant els pròxims sis mesos, fins al 16 de juny, al museu amb accés gratuït. Al llarg d’aquest semestre s’han preparat un seguit d’activitats adreçades a tota mena de públics i perquè puguin posar-se en la pell dels visionaris que a partir del seu enginy han intentat fer un món més còmode.