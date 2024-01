Bartumeu Gabriel, a quiròfan en trencar-se un lligament creuat

Bartumeu Gabriel haurà de passar per quiròfan en confirmar-se ahir el trencament del lligament creuat anterior de la seva cama dreta. L’andorrà es va lesionar el passat dia 19 durant el gegant que es va disputar a Pozza di Fassa.

Gabriel va disputar la primera mànega del gegant dels Nacionals de Brasil que se celebrava el passat 19 de gener a Pozza, però a la segona mànega no va acabar. Molèsties al genoll van fer que l’equip revisés el genoll dret a un centre mèdic. Les primeres exploracions van obligar a l’andorrà a tornar al Principat el més aviat possible per confirmar l’abast de la lesió. Així, les proves realitzades a Andorra van confirmar la lesió del lligament creuat i una possible afectació al menisc que, en qualsevol cas, es veurà clarament durant l’operació de creuat.

A partir de l’operació, que està programada pel pròxim 8 de febrer, es determinarà la duració de la recuperació. Per la seva part, Gabriel va afirmar que li sap greu haver-se lesionat ara, quan estava «agafant un bon ritme i em notava amb un estat de forma boníssim. Al final em va cedir el genoll, va ser totalment inesperat». Ara, l’esquiador estarà «concentrat per tornar el màxim de bé possible i en millor estat de forma cap al mes de setembre o octubre».

CAMINAL A FRANÇA / La Copa d’Europa de velocitat d’Orcieres (França), amb Jordina Caminal, va viure ahir el segon dia d’entrenament oficial de descens. L’esquiadora andorrana va marcar el 31è temps.

Caminal va quedar 31a al segon entrenament de descens d’aquesta cita continental. El seu crono, 1.25.76, va ser +2.69 respecte al del millor registre, que va marcar l’austríaca Emily Schoepf amb 1.23.07.

Finalment, va creuar l’arc de meta amb el 31è temps. Avui és dia de cursa de descens, com ho serà demà, i dijous el supergegant.