L’Handbol Serradells tanca la primera volta amb victòria

Amb aquesta victòria, l’Handbol Serradells va tancar la primera volta situant-se en la sisena posició a 12 punts del líder, l’Handbol Ribes. El diumenge vinent, el club es prepara per rebre l’ACLE Guissona a les 12.30 hores al pavelló dels Serradells.

Els Panteres Grogues van aprofitar els últims moments de la primera part per maquillar el resultat, però no van aconseguir posar en perill el Serradells que acabava la primera part amb una còmoda avantatja de sis gols a favor (15 : 9).

El diumenge passat, el pavelló dels Serradells va acollir l’última jornada de la primera volta de la lliga, rebent l’Handbol Panteres Grogues (10è) en un partit que va ser dominat de principi a fi per l’equip andorrà, amb un marcador final de 27 a 15. La primera meitat del partit va començar amb una gran imposició defensiva per part dels tricolor, dificultant en gran mesura els intents de gol de l’equip barceloní.

