El Palau de Gel innaugurarà Splash aquest dissabte

El Palau de Gel tornarà a obrir les seves instal·lacions amb l’inici d’una nova etapa després de les obres de renovació de la pista de gel i la piscina així com de la coberta i de diferents equipaments que faran del centre una infraestructura més sostenible pel que fa a la despesa energètica. La nova versió del Palau de Gel incorpora noves experiències i una oferta de serveis als diferents espais. L’Splash es presenta com a producte estrella, un parc aquàtic amb tres tobogans situats a set metres d’alçada amb un recorregut de 53 metres cadascun, a més d’una piscina infantil tematitzada per a la diversió dels infants. Alhora s’ha renovat la pista de gel i el rocòdrom indoor.

Abans de l’obertura a tots els públics, el Palau de Gel oferirà una jornada de portes obertes adreçada als residents de Canillo el 26 de gener. En concret, l’activitat de l’Splash tindrà accés lliure amb reserva prèvia de les 16.00 a les 20.00 hores, i la pista de gel de les 16.30 a les 19.30 hores amb entrada gratuïta sense reserva. El dissabte 27 de gener l’obertura serà per a tots els públics, i diumenge 28 el recinte esportiu acollirà una nova jornada de portes obertes per a residents d’Andorra, amb un horari que anirà de les 09.00 a les 20.00 hores per a l’activitat de l’Splash, de nou amb reserva prèvia. Pel que fa a la pista de gel, tindrà accés lliure sense reserva de les 12.00 a les 14.00 hores i de les 16:30 a les 19:30 hores

Si els residents de Canillo desitgen fer una reserva per a aquest divendres, rebran un sms amb les instruccions per fer la reserva en línia. Per reservar pel diumenge, els residents al país ho poden fer a l’adreça web del Comú canillenc.