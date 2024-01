Creixen un 7,4% els establiments inscrits al Registre de comerç

L’augment general de l’any 2023 s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments, identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure’s 1.439 nous establiments i registrant-se 580 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat les activitats professionals, científiques i tècniques amb 325 establiments nets, informació i comunicacions amb 189 nets i comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 122 nets.

Segons el sector d’activitat econòmica, tal com va publicar ahir el Departament d’Estadística, destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit del comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes amb un total de 3.238 establiments, les activitats professionals, científiques i tècniques amb una creació de 2.686 comerços i la informació i comunicacions amb 1.100 locals nous.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació