4,2 milions de vehicles han entrat al país durant el 2023

Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos i en aquest mes de desembre és d’un 1,7% positiu. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se en un 2,2% positiu. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten també una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se en un 0,9% positiu.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant l’any 2023 ha estat de 4.229.314, fet que representa una variació positiva del 5,6% respecte a l’any 2022, en què van entrar 4.004.384 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 159.504 unitats, un 5,9% positiu respecte a l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 5,0% (65.426 unitats més).

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual positiva del 0,4% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un +2,5%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 6,1% per la frontera hispanoandorrana. Quant a la frontera francoandorrana, la variació ha estat positiva en un 24,3%.

Per El Periòdic

