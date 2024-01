Andorra rep més de nou milions de visitants durant l’any 2023

D’altra banda, els turistes van superar els quatre milions, arribant als 4.048.185 milions durant el 2023, una dada que va incrementar un 13,9% envers l’any anterior. Si es desglossa, els turistes espanyols van ser els que més van predominar, arribant als 2,5 milions. Els turistes francesos i els d’altres nacionalitats, per contra, no van arribar al milió, amb 684.272 i 806.835 respectivament.

Per El Periòdic

