Els padrins desnonats no es poden permetre el lloguer del pis d’Afers Socials

Els germans que desnonaran el pròxim divendres dia 26 neguen haver acceptat el pis que el Ministeri d’Afers Socials els ha ofert ja que no poden assumir el cost del lloguer. L’habitatge que estaria situat a la parròquia d’Escaldes-Engordany té un lloguer de 1.200 euros al mes, un cost que resulta inassumible per a la Isabel i el seu germà Antonio, ja que viuen de la pensió d’uns 1.000 euros que cobra ella.

Aquestes declaracions van arribar després que el Govern d’Andorra emetés un comunicat ahir als mitjans de comunicació per fer un aclariment en relació amb les notícies dels dos padrins que desnonaran el pròxim divendres. L’Executiu assegurava que des del Ministeri d’Afers Socials havien ofert moltes ajudes i alternatives que, en el passat, els afectats han rebutjat, però que, tot i això, han continuat fent el seguiment del cas. Explicaven que davant de la imminència del desnonament, el Govern ha ajudat a trobar un pis per als afectats, el qual asseguraven que ja han acceptat i tramitat la fiança corresponent.

Hores més tard, la Coordinadora per un Habitatge Digne feia public que la Isabel va manifestar que tot i que Afers Socials va oferir un pis de 1.200 euros, els germans no poden assumir aquest lloguer, ja que econòmicament no els arriba. La padrina va confirmar que, a diferència del que es diu des de l’Executiu, no ha acceptat cap lloguer, ni ha tramitat cap fiança.

L’advocat que porta el cas dels padrins, Emili Campos, va confirmar a EL PERIÒDIC que «avui per avui l’opció dels 1.200 euros de lloguer és inassumible per a la Isabel», ja que cobra una pensió d’uns 1.000 euros i a part hi hauria les despeses com l’electricitat, la calefacció, per no parlar del menjar, la roba o les medicines. Tot i això, l’advocat va explicar que aquesta tarda la Isabel anirà a veure el pis i que a partir d’aquí «és una situació d’absoluta indefinició el que es trobarà al davant. A tres dies d’un desnonament ha d’estar molt segura del que fa».

Campos també va remarcar que no dubten de la bona fe per part dels tècnics d’Afers Social, ni de la bona feina que estan fent amb moltes famílies vulnerables, i va afirmar que sí que hi ha hagut voluntat del Govern per poder ajudar-los, i que s’ha dit que els afectats tenen dret a sol·licitar les pertinents ajudes a l’habitatge de lloguer, però en cap moment han especificat ni quines, ni la durada: «Amb quin import, durant quant de temps?. A tres dies d’un desnonament, no es pot dir que s’ha resolt el problema d’aquesta manera», manifestava.

Cal recordar que ja fa un any i mig que la Isabel i l’Antonio estan passant per aquest infern i l’advocat reivindicava que no és creïble que tres dies abans del desnonament el Govern faci aquestes declaracions i afegia: «Jo ho lamento molt, però la senyora Marín no és realista. No hi ha res resolt». Tot i que la voluntat de l’Executiu sigui bona, l’avocat dels germans assegurava que tota la situació «genera molts dubtes, i per aquest motiu, la Isabel ha manifestat la seva disconformitat».

La Coordinadora per un Habitatge Digne, al costat dels padrins desnonats / La Coordinadora per un Habitatge Digne ha organitzat una concentració per aquest divendres a les 09.00 hores al carrer Callaueta, 27, davant de la vivenda on es farà el desnonament dels dos germans, que després de dècades han de deixar la seva casa. La plataforma va publicar ahir un comunicat a través de les xarxes socials explicant la situació i manifestant que l’Estat, a través dels mecanismes legals de la Batllia, ha permès el desnonament de la Isabel i l’Antonio. «Sabem que arribem tard per a evitar-ho, i això, us assegurem, ens resulta molt dur de dir. Però donat que és l’Estat qui ha permès el desnonament, considerem que és qui ha d’assegurar una vida digna als germans Ruiz», apuntaven.

La Coordinadora demana empatia i que entenguin que no poden deixar a cap persona vulnerable fora de la llar sense garanties d’un habitatge digne i assequible, no val dir que «poden demanar ajudes...». La plataforma apuntava que si no ho poden assegurar abans de divendres, que activin els mecanismes necessaris per endarrerir el llançament del desnonament. Mentre que això no passi, des de la Coordinadora per un Habitatge Digne «continuarem cridant a la ciutadania a recolzar a la Isabel el dia i hora del desnonament programat», tot afegint que «sabem que hi ha molts més casos, i podrem arribar a tots a mesura que anem sumant mans», reivindicaven a través del comunicat.