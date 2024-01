El 42% dels tràmits administratius es fan de manera telemàtica

El 42% dels tràmits administratius es realitzen de forma telemàtica (106.940 tràmits), una dada que ha augmentat molt envers l’any passat quan només es realitzaven telemàticament el 26%. Així ho va explicar ahir el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, durant el balanç de la implementació de l’Estratègia de la digitalització 2020-2030, i va afirmar que un cop establertes «les bases de la digitalització del país per assolir els objectius amb seguretat» ara cal seguir amb les línies marcades i en el període 2024-2027 «aprofundir en la gestió i adopció del canvi» tant per part de la ciutadania com de la mateixa administració.

Cal destacar que actualment es compta amb un total de 42.699 certificats digitals emesos dels quals 35.607 són actius. Això suposa un increment més que notable respecte els 7.103 certificats que existien el 2020. Rossell també va apuntar que durant l’últim trimestre s’ha eliminat un 30% dels tràmits que no eren prou eficients o no tenien ús. Una altra de les coses que s’han fet per tal de facilitar la gestió digital amb l’administració, és la gratuïtat de manera definitiva per fomentar-ne l’ús.

El secretari d’Estat va estar acompanyat en la roda de premsa davant dels mitjans pel director del programa de transformació digital i director d’Andorra Digital, David Vicente, qui va explicar que l’estratègia digital es concreta amb el Programa de Transformació Digital d’Andorra que contempla, en la segona fase, quatre àmbits claus d’actuació per assolir els objectius marcats pel 2030: administració pública, empresa, infraestructures tecnològiques i ciutadania i drets digitals. En el primer àmbit d’actuació la gran fita és fer evolucionar el portal electrònic de l’administració pública per a crear una administració més digital i simplificar els tràmits en línia. «La tramitació presencial sempre estarà al servei del ciutadà, però hem d’assolir que el tràmit en línia sigui més fàcil», va destacar Rossell.

En el cas de la digitalització en el teixit empresarial, el director d’Andorra Digital va confessar que «el programa en si, no està complint les expectatives del teixit empresarial per fer la digitalització».

Vicente va detallar que hi ha empreses que volen començar a digitalitzar-se, i que per aquest motiu existeix el programa, però va apuntar que encara «cal molta pedagogia, cal molt acompanyament, i per això cada vegada intentem ser més propers i intentem treure les barreres. És imprescindible que apostin per la transformació digital».

Seguint el programa de digitalització, també es preveu la implementació de nous models de pagaments instantanis i segurs més còmodes pels ciutadans i les empreses. En aquesta mateixa línia, Rossell va destacar que cal continuar treballant perquè tots aquests processos digitals nous que s’incorporen siguin totalment segurs. Així, es treballa per l’aplicació d’una cartera digital de país que faciliti la digitalització de totes les targetes en una sola aplicació. Finalment, pel que fa a la garantia dels drets i principis digitals dels ciutadans, cal ampliar l’oferta formativa en línia i potenciar les competències digitals.