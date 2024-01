Mur: «És important saber utilitzar la intel·ligència emocional»

El cap del Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Carlos Mur, va fer ahir una conferència sobre la salut mental avui dia. L’objectiu d’aquesta era donar resposta a les inquietuds de la societat respecte a aquest tema. I també, parlar sense embuts de la Salut Mental i les eines de prevenció que hi ha a l’abast de les persones.

L’aspecte més important de la xerrada, segons Mur, són les emocions perquè «sense intel·ligència emocional mai arribarem a ser nosaltres mateixos. És molt important saber-la utilitzar». De fet, quan una persona està trista és perquè té el nivell cognitiu baix. Mur va explicar que contra més energia consumeix el nostre cervell, més estrès o fatiga podem tenir. En resum, segons ell «estem construint una societat de merda».

Al llarg de la conferència va parlar sobre la preocupació per la salut mental, la salut del cervell i de la ment, dels trastorns greus i dels estigmes, de l’estrès, l’ansietat i de l’insomni, de les noves addiccions i del desenvolupament d’hàbits saludables.

Mur va assegurar que «una de cada cinc persones arreu del món pateix o patirà algun tipus de trastorn mental» i, per tant, va destacar els hàbits saludables com la primera eina de la prevenció.

Precisament, Mur va posar en relleu que la salut mental cada vegada es té més en compte. Els experts coincideixen en el fet que l’estat de benestar, la funcionalitat, la productivitat i la felicitat de les persones no poden mantenir-se sense una bona salut mental. Durant els últims anys, s’ha identificat una tendència creixent de la incidència de la depressió, l’ansietat, les addiccions i trastorns com l’autisme o el trastorn per hiperactivitat.

Al llarg de la sessió Mur va identificar que un dels reptes a tenir en compte seran els efectes que tindran l’abús de les tecnologies pel desenvolupament i gestió de l’estrès de les noves generacions. També caldrà estar alerta dels efectes negatius que puguin produir l’abús de determinades substàncies i el fet d’haver viscut un període traumàtic com va ser la pandèmia i el confinament.

Cada vegada es parla de més casos de bullying i se’n fa més ressò. Respecte a això Mur va plantejar la següent qüestió: «Si parlem d’això i tenim consciència que això passa. Quants casos més hi ha d’haver per posar-hi remei?».

Un altre dels aspectes que va comentar el doctor Mur és que actualment tenim «el sistema immunitari hiperestimulat» i això és a causa de «l’estrès psicosocial i mediambiental que abans no teníem».

El tema de les addiccions a les pantalles és un aspecte bastant preocupant. Per exemple, utilitzar el mòbil fins a llargues hores de la nit, fa que no descansem bé i que l’endemà estiguem cansats. O fer servir molt el ‘Google Maps’ per anar als llocs fa que no desenvolupin l’orientació i «si no ho fan abans dels 16 anys, difícilment ho faran més endavant», va recalcar Mur.