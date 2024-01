Andorra Telecom denuncia la suplantació de la seva identitat a Facebook

Andorra Telecom va denunciar ahir a la nit, mitjançant les seves xarxes socials, que la seva identitat a Facebook havia estat suplantada. Segons van indicar, els suplantadors estarien responent en nom de l'empresa als usuaris i enviant-los un missatge fals amb un enllaç de registre segons han guanyat un sorteig. L'entitat demana que, sobretot, no s'accedeixi a l'enllaç del missatge.

Per El Periòdic

