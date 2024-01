Les obres del vial de Sant Julià de Lòria començaran a finals d'any

Concòrdia ha informat a través de les xarxes socials que a partir del treball realitzat en les esmenes al pressupost, el vial de Sant Julià serà una realitat aquest any. En el vídeo per explicar les bones notícies recalcaven que "el vial és una reivindicació històrica dels lauredians. Ara per fi podem anunciar el començament de les seves obres".



Després de setmanes negociant amb el Ministeri de Territori i el grup de la majoria, Concòrdia ha arribat a un acord per anticipar l'inici de les obres a finals d'aquest any. Així està previst al nou pressupost de Govern amb una partida de 100.000 euros per a l'inici de la construcció del vial. Les obres començaran a finals d'aquest mateix any amb l'objectiu de desviar el trànsit del centre de Sant Julià.



Això permetrà fer de Sant Julià una parròquia més amable verda i adaptada als vianants, i que alhora sigui més atractiva pels comerciants i visitants. Des de Concòrdia recorden que això ha estat possible gràcies a l'esforç i a la feina que van desenvolupar totes les generacions passades reivindicant la importància d'aquesta infraestructura, i apunten que "ara és moment de mirar al futur amb optimisme, aprofitem l'acabament del vial per a reflexionar junts sobre quin ha de ser el model urbà més adequat per Sant Julià".