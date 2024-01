Detinguda per furtar articles d’una botiga de cosmètics

Altres detencions / Altrament, els darrers dies la Policia ha detingut quatre persones més, totes turistes. Es tracta d’un home de 23 anys que accedia al Principat per la frontera del riu Runer amb 2,2 grams de cocaïna i 2,7 d’MDMA; dos homes de 32 anys arrestats en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa amb 0,2 grams de cocaïna i, finalment, també al Pas, un altre home detingut per portar una navalla de 9,5 centímetres de llargada i 2,2 d’amplada. Els agents li van trobar en un escorcoll de seguretat durant un control de vehicles.

Així doncs, la investigació policial, que es va iniciar arran de la denúncia, ha permès recollir tots els elements per fer efectiva la detenció aquest dimarts. El preu de cost dels productes sostrets supera els 2.100 euros.

L’arrestada és una exempleada de l’establiment que havia estat acomiadada uns dies abans dels fets, que van tenir lloc la nit de l’1 de gener. La dona, que va entrar a la botiga amb la cara tapada, guants i la caputxa de l’anorac posada, va fer servir una clau a la qual hauria tingut accés quan hi treballava i es va endur diversos productes del magatzem i d’alguns calaixos. L’establiment va donar l’alerta quan van trobar a faltar la mercaderia.

La Policia va detenir ahir al matí una dona de 21 anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força en una botiga de cosmètics del Pas de la Casa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació