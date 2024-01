10 empreses estaran en la missió d’Andorra Business a Portugal

La ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, va presentar ahir la missió empresarial que se celebrarà a Lisboa del 30 de gener a l’1 de febrer. Una delegació de 30 persones provinents de 10 empreses participaran en aquesta missió. «Aquesta és una missió econòmica que hem organitzat amb Andorra Business i hem comptat amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra perquè per a nosaltres és important fer aquestes relacions amb països on tots podem aportar», va compartir Marsol. Portugal és un país veí i amic i «un 11% dels seus ciutadans viuen aquí i han ajudat a créixer el país», va afegir la ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball.

L’objectiu d’aquesta missió és que les empreses de Portugal coneguin «les nostres empreses i viceversa. Tenim en compte que econòmicament és un país que està avançant molt i pensem que és una bona oportunitat per a crear aquestes sinergies», va explicar Marsol. La ministra també va avançar que en aquesta missió hi prendran part més d’una vintena d’empresaris del país que «tindran la possibilitat d’analitzar sobre el terreny les oportunitats d’inversió i comercials que ofereix actualment Portugal». En aquesta trobada assistiran el secretari d’Estat d’Economia, la gerent d’Andorra, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’ambaixadora d’Andorra a Portugal. La ministra va recordar que a principis de l’any passat Andorra Business va dur a terme una missió d’aquestes característiques a Dubai. «La idea seria fer una missió cada any a països que siguin d’interès pels empresaris. Hem d’aprendre els uns dels altres i segur que la participació resultarà beneficiosa», va afegir Marsol.

Davant d’una pregunta amb relació al projecte de llei que fixa l’increment del 4,6% dels salaris a partir d’aquest mes de gener, Marsol va assegurar que les esmenes presentades són de caràcter tècnic i no afecten el contingut de la llei. «Tots els grups parlamentaris hi estan d’acord. Penso que aconseguirem aprovar la llei sense problemes» va indicar. La ministra també va informar que la llei tindrà efectes retroactius i va aconsellar als empresaris començar a aplicar l’augment per evitar complicacions futures.

Pel que fa al tema de l’habitatge, Marsol va recordar que les obres de rehabilitació dels sis primers edificis destinats a lloguer assequible començaran el 5 de febrer, un cop aprovat el pressupost. «Es licitaran les obres de la Font de Ferro i un altre edifici de Sant Julià, a més dels efectes per iniciar totes les obres i completar els edificis el més aviat possible», va afegir la ministra d’Economia, anticipant que el primer a finalitzar serà l’hotel Àrtic, amb previsió de completar-se de cara al març o a l’abril.