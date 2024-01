El Penya Encarnada continua «com si res» després de la polèmica

L’equip andorrà Penya Encarnada va estar en l’actualitat esportiva del país després que la direcció de l’equip hagués de comunicar la voluntat d’acomiadar a la meitat de la seva plantilla dels jugadors perquè el principal inversor —NVA Sports and Entertainment Group— va decidir deixar d’invertir diners en el club esportiu. Molts dels jugadors van deixar el club abans de ser acomiadats «perquè el club es negava a pagar-los-hi el contracte sencer, ja que no comptaven amb un contracte blindat que assegurés, en cas de crisi, que els jugadors cobressin tot el sou de la temporada sencera», així ho va afirmar a EL PERIÒDIC un dels jugadors de l’equip en declaracions exclusives.

El jugador, qui va decidir mantenir el seu anonimat per una qüestió de possibles futures represalies, va exposar que «al desembre ens vam assabentar de tot el que estava passant, ens van comunicar que volien acomiadar a molts jugadors per qüestions econòmiques, per sort jo no vaig tenir por perquè vaig signar un contracte que està protegit per la FIFA, així que si marxava del club, m’havien de pagar tots els salaris que quedarien pendents.

Evidentment, no ho van fer perquè no els sortia a compte». Però molts dels seus companys es van veure desemparats per la direcció del club: «Molts companys van marxar pel seu propi peu, es van buscar la vida a altres clubs i entitats, ja que el club es va negar a buscar una altra solució». És el cas de jugadors com Coke Pastor, Javier Varona, Jon Ander, David Sánchez, Andrés Mohedano i Javi Bueno. Per la seva part, ‘Fabinho’ i Michael Badibanga sí que van ser acomiadats pel club. A més, molts d’aquest dormien a les habitacions de l’Hotel Garden a Santa Coloma i, amb l’acomiadament massiu va permetre al club «alliberar els sous més importants i moltes habitacions d’hotel que van poder llogar per poder fer calés».

D’altra part, el jugador va declarar que les formes en què el director tècnic de l’equip, Raúl Monje, va exposar la situació, «no van ser les correctes. «Va arribar al vestuari i va començar un per un a amenaçar que ens acomiadaria dient: ‘aquest sí, aquest no, amb tu (el jugador d’aquest testimoni) no puc fer res que tens clàusula amb la FIFA’ i així ens ho va fer saber». Finalment, l’equip continua seguint el calendari de competicions marcat, ja que «ha fixat jugadors joves que cobren molt menys que nosaltres, això evidentment fa que el club s’estalviï diners». També «ens estan fent entrenar en dobles sessions, que normalment només les fèiem els dimecres, però tampoc ens han dit per què. Ara l’únic que ens preocupa és que ens paguin fins al final de la temporada».