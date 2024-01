Escola Andorrana i Creu Roja, una crida a la donació de sang

Més de 300 estudiants de primer curs de les tres escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà de Santa Coloma, Encamp i Ordino han ideat i dissenyat una campanya de donació de sang que se celebrarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella els dies 31 de gener i 1 i 2 de febrer. Així ho van explicar ahir tres representants estudiantils dels tres centres educatius, Arlet Romero, Abril Martínez i Jean Martínez, durant la presentació del projecte a l’Escola Andorrana de Santa Coloma, acompanyats de la directora general d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional, Olga Moreno, i el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí.

Els tres alumnes van explicar que els tres cursos de segona ensenyança han rebut formació en temàtiques com el màrqueting i infermeria, a més de fer sessions especialitzades en assignatures com Ciències Físiques i de la Natura, Visual i Plàstica i Català, per tal de conèixer com poder dissenyar i elaborar tota la campanya de donació de sang. La directora general va explicar que, acompanyats per la guia de les seves tutores de francès, els alumnes han passat per totes les etapes d’elaboració de la iniciativa solidària, en què han après els valors de la solidaritat i presa consciència de la necessitat d’aquest tipus d’accions, al mateix temps que aporten en gran mesura a la seva societat.

Arlet Moreno va explicar el significat del logo i de l’eslògan que han dissenyat els estudiants, en què volen convidar a la ciutadania a no només donar suport a xarxes socials a causes solidàries, sinó també a passar a l’acció. Segons Romero, «ho difondrem a les xarxes socials. Esperem que la gent que vingui també faci publicitat en aquestes o ho comenti amb les famílies o els amics i que participin el màxim possible».

Abril Martínez va declarar que «l’objectiu és sensibilitzar a la gent d’Andorra perquè doni (sang). També ens agradaria molt poder incrementar el nombre de donacions de l’any passat, que van ser 1.704, 76 més que l’anterior».

Jean Martínez va exposar que la campanya de donació de sang es farà a la capital durant tres dies «de les 11.00 a les 14.00 hores i a la tarda, de les 16.00 hores a les 20.00 hores. Estarem esperant a qui vulgui donar sang i que sigui molta». Així mateix, l’estudiant va recalcar que les persones interessades a demanar hora, poden sol·licitar la seva cita prèvia a www.donarsang.gencat.cat.

El secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí, va agrair en gran mesura l’esforç mostrat pels alumnes i pel personal docent, declarant a més que «la joventut demostra el seu compromís i responsabilitat realitzant actes solidaris com aquest, i des de Creu Roja Andorrana n’estem molt agraïts». Així mateix, va advertir que és recomanable que els donants esmorzin abans d’acudir al Centre de Congressos, a més d’assegurar-se que han passat, com a mínim, dos mesos des de l’última donació efectuada.

La iniciativa solidària compta amb el suport del Comú d’Andorra la Vella, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, l’Organització Catalana de Trasplantaments i el Centre Comercial Andorrà.