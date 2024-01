Andorra Endavant, sorprès pels objectius del Pacte nacional del sistema sanitari

La sala de compareixences del Consell General, a la planta -3, va acollir ahir la presentació dels principals eixos del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari als grups parlamentaris i als partits polítics. Els objectius que van exposar, segons va poder saber aquest mitjà, van sorprendre Andorra Endavant, ja que es tracta de treballs marcats en línies i aspectes generals, i no d’accions concretes. Tot i això, des de la formació van indicar que «estem d’acord amb els eixos, la salut és una prioritat», però van lamentar que es tracti de línies generals i no d’objectius més concrets, tot recordant que des d’Andorra Endavant «som d’accions i resultats». En darrer lloc, la vicepresidenta de la formació, Noemí Amador, va esmentar que un cop rebin el document definitiu, que esperen que sigui al llarg d’aquesta setmana, «tindrem un parell o tres de setmanes per fer propostes al respecte». Així mateix, van incidir en el fet que s’han format tres grups de treball diferents, però que la ministra de Salut, Helena Mas, els va assegurar que a tots els grups els faria arribar les propostes dels altres, i que està oberta a fer un canvi de metodologia.