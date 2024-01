Roger Puig, 14è al segon gegant de la Copa del Món de Suïssa

Roger Puig va disputar ahir un segon gegant corresponent a la Copa del Món de Veysonnaz (Suïssa). L’andorrà va quedar 14è.

Puig va fer una primera mànega «prou bona», segons van indicar des del seu equip, amb alguns errors que li van fer perdre temps, tot i que en general la baixada va estar correcta. A la segona, però, no va acabar de trobar el ritme i això el va perjudicar. El traçat no va jugar a favor de l’andorrà. Era una pista amb canvis ràpids on Puig va patir una mica més, per la qual cosa va perdre una mica de temps.

FIS a Itàlia / Ahir es va disputar la primera cursa d’eslàlom de les que hi ha programades aquests dies a Pozza di Fassa, amb l’equip masculí. Xavier Cornella va quedar 8è sortint amb el dorsal 33, mentre que Àlvar Calvo va acabar 22è amb el dorsal 48.

Cornella va ser 8è amb 1.46.46, a 1.62 del guanyador, que va ser el canadenc Simon Fournier, amb 1.44.84. L’andorrà sortia el 33 i a la primera mànega ja marcava el 12è temps. Pel que fa a Calvo, el jove esquiador de l’EEBE va quedar 22è amb el dorsal 48, amb +3.12 i una bona primera mànega en què ja se situava 28è. Per la seva part, Àlex Rius va aconseguir una 26a posició a 3.50 del guanyador. A la primera mànega marcava el 30è temps i a la segona, tot i que era el 16è temps, finalment va acabar 26è. Per la seva part, l’entrenador, Greg Ribotto, va valorar la cursa d’ahir com «molt bona», perquè els dos «han fet una primera mànega molt bona, molt intel·ligent, molt sòlida, i a la segona han fet la feina».

Verdú en el top10 / Joan Verdú va participar en la Copa del Món a Schlaming, Àustria, en què va acabar en una 7a posició amb un temps de 2.10.85, resultat que el situa dins del Top10 de la WC. En la primera mànega, Verdú va fer un molt bon esquí i va registrar un crono de +1.35, respecte al guanyador, l’austríac Manel Feller (1.05.01). A la segona mànega, Verdú va fer una molt bona baixada amb un temps de +0.45, per darrera del suís Marco Odermatt (1.04.04), tot i les dificultats amb les botes que va tenir, així com l’ensurt que va patir en arribar a la meta a la primera mànega que va caure i va topar amb els protectors de seguretat. Després del podi a Val d’Isère i la 5a posició d’Alta Badia, aquest és el tercer millor resultat de l’esquiador andorrà a la Copa del Món.