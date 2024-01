Convocatòria per cobrir una desena de places de nova creació d'agents de Duana

La secretaria d'Estat de Funció Pública ha fet pública aquest dimecres la convocatòria per cobrir deu places vacants i de nova creació d'agents de Duana adscrits al Departament de Tributs i Fronteres. Les principals responsabilitats dels aspirants seran prestar suport al contribuent per al compliment de les obligacions en matèria duanera i gestió de la documentació duanera; controlar les mercaderies que s'importin o exportin en funció dels indicadors existents de risc de frau determinats per la gestió del risc o pel propi agent; supervisar el contingut de la documentació duanera que acompanya a les mercaderies; aplicar la normativa duanera, o detectar el passatge il·legal o fraudulent de les mercaderies sensibles, prohibides o no declarades.



Tal com s'especifica en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), aquest lloc de treball correspon a una retribució anual bruta de 25.122,06 euros, distribuïda en tretze pagues. Així mateix, els principals requisits per aspirar a la convocatòria són, entre d'altres, tenir la nacionalitat andorrana; disposar d'una titulació oficial d'educació postobligatòria com a mínim del nivell quatre del marc andorrà de qualificacions o estudis equivalents; disposar del diploma de català del nivell B2 o superior; tenir el carnet de conduir i no estar condemnat per delictes relacionats amb la funció pública.



De la mateixa manera, entre les exigències per accedir al lloc de treball hi ha la de tenir coneixements en aplicacions informàtiques a nivell usuari, dominar el castellà i el francès amb un nivell mínim de B2 i presentar una declaració jurada en què es manifesti que la persona no té cap malaltia que li impedeixi dur a terme les proves físiques per accedir al Cos.



Per presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases i la sol·licitud de la convocatòria. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des del web www.tramits.ad. Les persones interessades han d'adreçar la sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l'edifici administratiu del Govern, fer-hi constar el número de referència '182-2023 C Agents de Duana' i acompanyar-la de la documentació requerida com ara el curriculum vitae, les titulacions acadèmiques o el certificat d'antecedents penals. La data límit de presentació de la sol·licitud serà el dia 7 de febrer del 2024.