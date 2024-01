Torna el Palau de Gel més eficient i atractiu que mai a partir de demà

El Palau de Gel inaugurarà aquest cap de setmana les seves noves instal·lacions i millores destinades a l’eficiència energètica i a l’increment de l’atractiu lúdic i turístic de la infraestructura.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, el director del Palau de Gel, David Hidalgo, i el director comercial d’Andorra Turisme, Joaquim Tomàs, van presentar ahir les novetats que presenta el Palau de Gel abans de la reobertura de les seves portes. El cònsol va destacar que aquest nou pla de millores suposa tot un «revulsiu» pel complex que «mereixia un canvi» a la pista de gel, la piscina i el rocòdrom, que han augmentat de forma considerable l’eficiència energètica del complex, amb la instal·lació de 989 plaques solars a la coberta de l’edifici, i de l’atractiu turístic, amb aspectes com la inauguració del parc aquàtic ‘Splash’ i la instal·lació d’una zona lúdica infantil amb la incorporació de fonts d’aigua inspirades en la pel·lícula de Disney, ‘Buscando a Nemo’.

L’eficiència energètica ha estat un dels principals eixos que ha guiat el pla de millores del Palau de Gel, on s’ha arribat a assolir un estalvi de 400.000 euros per any gràcies a les obres efectuades. La instal·lació de les 989 plaques solars que cobreixen 3.800 km. quadrats d’un cost de quatre milions d’euros han convertit al Palau de Gel en la infraestructura amb «la coberta més gran d’Andorra ocupada amb plaques solars», tal com va destacar Alcobé, que pal·lia la gran demanda energètica que havia tingut històricament la infraestructura. A més, gràcies a la gran quantitat de generació d’energia renovable, es produeix un excedent que es pot destinar a l’aprovisionament energètic d’altres edificis públics comunals, aconseguint un estalvi multiplicador i diversificat. El cònsol va qualificar la reforma del Palau de Gel com «un exemple a seguir de remodelació d’obra, d’autonomia estratègica i també de com s’ha de reconstruir instal·lacions existents del país i de la parròquia de Canillo» en favor de la transició energètica.

Les renovacions han millorat el funcionament i ampliat les capacitats de la pista de gel, la piscina i el rocòdrom. La zona de patinatge estrena un model de comportament totalment nou en les seves instal·lacions de refrigeració. Els sistemes aplicats segueixen la metodologia del bucle de Tickerman, un sistema de tubs de refredament invers amb una llargada de 22 quilòmetres que permeten tenir tot el sistema de canonades equilibrat en pressió i caudal, a més de poder mantenir tota la pista a la mateixa temperatura, que sol estar en uns -9 graus.

La piscina del Palau de Gel també ha aconseguit una millora d’eficiència hídrica. Les remodelacions permetran a la piscina poder operar amb 200 litres d’aigua menys que abans de la remodelació. Aquest fet implica un menor ús de la calefacció i, per tant, menys emissions de CO₂ i més estalvi energètic. A més, s’ha de fer especial èmfasi en una de les grans novetats que oferirà el Palau de Gel a tots els tipus de visitants. El parc aquàtic ‘Splash’ suposa un nou element de gran atractivitat que comptarà amb tres tobogans i una nova piscina infantil amb elements lúdics de la pel·lícula ‘Buscando a Nemo’. De fet, puja les expectatives de les autoritats perquè sigui un reclam positiu pels turistes a l’hora d’acudir al Palau de Gel per utilitzar la piscina i els seus nous afegits.

En tercer lloc, el rocòdrom ha obtingut un procés de reconstrucció a mans de l’empresa puntera en el sector a tota Europa, Tarragó. La nova instal·lació compta amb un sistema de quatre vies amb mecanismes d’autoasseguradors, que permeten a l’usuari ser més autònom sense necessitar tanta ajuda externa independentment del seu nivell d’escalada. Així mateix, les autoritats presents han recalcat que ja està operativa l’escola d’escalada que fa servir aquest rocòdrom per efectuar les seves activitats, els quals han tingut tant èxit que ja estan tots els torns complets.

Aquest cap de setmana, es procedirà a l’obertura de portes obertes gratuïta demà divendres, 26 de gener, pels residents de Canillo, qui tindran accés lliure a ‘Splash’ amb reserva prèvia de les 16.00 a les 20.00 hores, i a la pista de gel des de les 16.30 fins a les 19.30 hores amb entrada gratuïta sense reserva. Dissabte l’obertura serà per a tots els públics, i diumenge el recinte farà portes obertes per a residents d’Andorra, de les 09.00 a les 20.00 hores per a ‘Splash’, amb reserva prèvia, i la pista de gel, tindrà accés lliure.