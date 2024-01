Torna el Carnaval d’Encamp amb el cinema com a temàtica principal

Torna la sàtira del Carnaval a Encamp amb una de les festivitats més importants del país. Així ho van explicar ahir els membres de la Comissió de Festes i el Comú. Així, aquest any se celebrarà del 10 al 12 de febrer i la temàtica principal serà el món del cinema. L’edició d’enguany a més, tornarà a ser apta per a tots els públics, des dels més petits, fins a la festa durant la nit per als joves, passant per alguna activitat per a la gent gran.

El representant de la Comissió de Festes, Christan Fernandes va destacar que aquests dies es preveuen carregats de sàtira i humor, remarcant que «hem tingut en compte aquest passat any en qüestió informativa, és a dir, les recents eleccions generals del passat abril i les comunals del desembre».

Respecte a la temàtica principal, el representant de la Comissió de Festes, Alejandro Gonçalves, va destacar que la proposta inclou tres idees, una per cada nit de festa. Així doncs, la proposta, sota el títol ‘Fantasy World’ serà d’animació, el diumenge tindrà lloc el cinema dels anys 80 i 90, amb el nom ‘Cinema Legends’, i per últim el dilluns a la nit serà el torn del cinema de ciència-ficció, anomenat ‘My Hero’. Així, va explicar Gonçalves, «s’incentivarà la participació del concurs de disfresses».

El conseller comunal, Joan Sans, va explicar la voluntat des del Comú de guanyar visibilitat de la festa. Per això, va informar, «s’ha creat un web del Carnaval en el qual la gent podrà veure, no solament aspectes com el cartell o la programació de la festivitat, sinó que també podrà descobrir la història que envolta el Carnaval d’Encamp i altres elements del nostre patrimoni immaterial, amb un petit històric i diferents peces informatives i audiovisuals».

El cartell guanyador/ El programa de Carnaval es difondrà a través del cartell guanyador de l’edició d’enguany del Concurs de cartells de Carnaval d’Encamp, que s’ha endut Sergio Iborra Colomer, de 49 anys i resident a Xàtiva, tot i que té arrels familiars a Andorra. El cartell, que és una il·lustració digital, va ser escollit per unanimitat dels membres del jurat, entre les 22 propostes presentades. L’estil és el particular de l’artista, i recull els principals personatges i elements icònics del Carnaval d’Encamp, amb força en el color i la verticalitat.