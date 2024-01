La Cambra de Comerç i Carnet Jove, units per formar als joves

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i l’Associació Carnet Jove Andorra van signar ahir un acord per oferir unes beques de formació als joves usuaris del Carnet Jove. Aquest acord ofereix als joves d’edats entre 18 i 30 anys, la possibilitat de sol·licitar una beca que cobreix el 80% del cost de la formació. L’acord està dotat amb un pressupost de 6.000 euros per a l’any 2024, i obre la porta a més de 30 joves per a beneficiar-se de la beca i ampliar els seus coneixements.

La directora de l’Associació Carnet Jove Andorra, Mònica Sala, va explicar que aquest acord neix a partir de voluntat de promoure més oportunitats pel jovent més enllà dels descomptes, i també de la demanda per part d’alguns joves.

L’objectiu de les beques és facilitar l’accés als joves a formacions de qualitat, en aquest cas les formacions que ofereix la Cambra de Comerç a les empreses i als seus treballadors. Amb aquest programa, explicaven que intenten obrir formacions de qualitat a tota tipologia de joves, tant pels que entren en el món laboral per primera vegada, com pels que ja porten en el món laboral temps, o els joves que volen un canvi d’orientació professional i aquestes formacions li podrien anar bé.

Entrant en detall, la Cambra de Comerç i el Carnet Jove subvencionen el 80% dels costos de la formació, amb el qual el jove només ha de pagar el 20% restant. La directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Sol Rossell, va apuntar que «cada cop més el fet de tenir habilitats i competències és important per a tots els joves per accedir en aquest món laboral», i per aquest motiu posen a disposició les formacions tant presencials com telemàtiques amb la idea que els joves es puguin beneficiar i formar-se amb els 6.000 euros: «Estem parlant de formacions de comptabilitat, fiscalitat, de soft skills, d’Excel, de recursos humans, hi ha un ventall molt ampli en el qual els joves poden seleccionar el que creuen que els pot anar bé per accedir al món laboral i cada cop desenvolupar més aquestes habilitats».

Les beques estan obertes a tots als usuaris del Carnet Jove, de 18 a 30 anys i està obert a les dues modalitats tant el Carnet Jove clàssic, com del Carnet Jove sense contracte. Sala va detallar que «no demanem cap requisit específic més enllà de ser usuari del Carnet Jove, complir amb l’edat i tenir aquest interès en formar-te».

Per inscriure’s a les beques s’ha d’entrar a la pàgina web carnetjove.ad/bequescambra, on hi ha un formulari on s’ha d’omplir les dades i un cop ho reben a l’oficina revisen que complexi tots els requisits, i amb això ja s’entra a formar part del programa de beques de formacions.

En principi els 6.000 euros estan limitats al cost de les formacions, perquè la Cambra de Comerç té una tipologia molt ample de formacions, i per aquest motiu «hem mirat d’arribar al màxim, i intentar tenir-ho obert al màxim de persones». Segons els càlculs que han fet des de la Cambra i Carnet Jove, les beques de formació podrien arribar a uns 30 joves a l’any: «Ens agradaria arribar a molts més, però de moment en aquesta primera edició ho hem muntat així», apuntaven.

En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta primera edició és valorar tots els aspectes i apuntaven que la idea també és que a través del formulari d’inscripció puguin recollir informació dels joves interessats a formar-se, de quin sector professional venen, si treballa o no, quines altres formacions desitja dur a terme, i a partir de tota aquesta informació anar construint tot aquest programa i ampliant si s’escau.

La Cambra de Comerç i Carnet Jove van destacar que han volgut unir esforços, perquè ambdós creuen molt amb aquest tipus d’accions i en intentar ajudar els joves a formar-se i intentar arribar al màxim de gent possible. Rossell va agrair a Carnet Jove la seva col·laboració, per posar la feina tan fàcil i va manifestar que «esperem poder contribuir i continuar treballant conjuntament».